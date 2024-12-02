В Польше не исключили, что нефтепровод «Дружба» мог быть поврежден из-за подрыва

Компания PERN - оператор польского участка нефтепровода «Дружба», рассматривает все возможные причины произошедшего повреждения трубопровода, включая умышленное повреждение, сообщил источник агентства «РИА Новости».
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