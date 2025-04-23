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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это не имеет значения». Лука Дончич стал 3-м игроком в истории «Лейкерс», набравшим 30 и более очков в первых двух матчах плей-офф за команду

Словенский разыгрывающий набрал 31 очко, 12 подборов и 9 передач во второй победной игре серии против «Миннесоты».

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