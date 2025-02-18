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Итальянский премьер высказала недовольство встречей части лидеров ЕС в Париже

Итальянский премьер высказала недовольство встречей части лидеров ЕС в Париже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников прошедших в Париже консультаций лидеров ряда европейских стран работать вместе с США над урегулированием конфликта на Украине, а не противостоять им, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

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