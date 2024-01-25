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Украинский националист потребовал начать аресты руководителей, приказавших сбить российский самолёт с военнопленными солдатами ВСУ

Украинский националист потребовал начать аресты руководителей, приказавших сбить российский самолёт с военнопленными солдатами ВСУ

На Украине политики продолжают обсуждать произошедшую 24 января трагедию – вчера над Белгородской областью был сбит российский самолет Ил-76.

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