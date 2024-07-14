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Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: «Невозможно быть еще счастливее, команда победила заслуженно. Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»

Де ла Фуэнте о победе Испании в финале Евро: «Невозможно быть еще счастливее, команда победила заслуженно. Наша цель – становиться лучше с каждым днем, в этом наше преимущество»

В финале турнира сборная Испании обыграла Англию (2:1) и установила рекорд турнира, выиграв все 7 матчей на чемпионате.

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