Свыше 4,6 тыс. человек получили новые квартиры в Измайлове по программе реновации

За три года в новые дома по программе реновации переехали жители 28 старых домов Измайлова. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
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