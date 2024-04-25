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Свыше 4,6 тыс. человек получили новые квартиры в Измайлове по программе реновации

Свыше 4,6 тыс. человек получили новые квартиры в Измайлове по программе реновации

За три года в новые дома по программе реновации переехали жители 28 старых домов Измайлова. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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