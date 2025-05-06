Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Атака на базы Одессы и ядерный удар": Сладков про болевой порог Запада. Хуситы защищают Газу, пробив оборону Израиля. СВОдки с фронтов

"Атака на базы Одессы и ядерный удар": Сладков про болевой порог Запада. Хуситы защищают Газу, пробив оборону Израиля. СВОдки с фронтов

Коллаж NovorosInform Предупреждают военкоры: Киев устроит провокации на севере и на юге России 9 мая.

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