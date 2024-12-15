В Сербии назвали санкций США против NIS продолжением гибридной войны

Намерение США ввести санкций против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) расценил как нападение на Сербию в формате гибридных войн вице-премьер страны Александр Вулин, 15 декабря сообщает пресс-служба правительства.
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