По России на девятке (Луга и окрестности)

﻿﻿Здравствуйте, любимый Пикабу, я уже много лет в ридонли, но сегодня произошло что-то большое, мы наконец-то добрались и запустили краудфандинг, а это значит, что теперь мы должны предоставлять контент, а не просто наслаждаться красотой России.