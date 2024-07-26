По России на девятке (Луга и окрестности)

Здравствуйте, любимый Пикабу, я уже много лет в ридонли, но сегодня произошло что-то большое, мы наконец-то добрались и запустили краудфандинг, а это значит, что теперь мы должны предоставлять контент, а не просто наслаждаться красотой России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии