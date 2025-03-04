Инвесторы АТР игнорируют тарифы Трампа в понедельник

В понедельник азиатско-тихоокеанские рынки продемонстрировали преимущественно восходящую динамику, в ожидании разъяснений относительно планов президента США Дональда Трампа по введению тарифов на ключевых торговых партнеров.
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