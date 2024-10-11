Скандал разгорелся в нижегородской школе из-за фото с полуобнаженной учительницей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде случился скандал после того, как учительница русского языка и литературы, которая работает в одной из школ в Сормовском районе, опубликовала в соцсетях свои фото и видео, на которых она танцевала у шеста в откровенных нарядах.
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