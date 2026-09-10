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Царьград

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Количество задержанных рейсов в Сочи сократилось до 35 на 18:00 среды

Количество задержанных рейсов в Сочи сократилось до 35 на 18:00 среды

На 18:00 среды в аэропорту Сочи задержаны 35 рейсов. В числе задержанных — рейсы "Победа", "Россия", "Аэрофлот" и другие.

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