Бывший автомобиль Иванова после аварии выставили на продажу за миллионы рублей

Экс-жена замминистра Иванова выставила на продажу его внедорожник за ₽2,5 млн Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии.
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