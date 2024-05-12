Бывший автомобиль Иванова после аварии выставили на продажу за миллионы рублей

Экс-жена замминистра Иванова выставила на продажу его внедорожник за ₽2,5 млн Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии.