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Владимир Путин назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов РФ

Владимир Путин назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 мая 2024 года назначил временно исполняющих губернаторов пяти регионов России.

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