На Украине суд арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Лебединский районный суд на Украине постановил арестовать палку длиной около 60 сантиметров, ставшую орудием нападения на сотрудника территориального центра комплектования.
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