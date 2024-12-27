Как остановить ГУР и СБУ раз и навсегда?

АИ

Алла Иванова

Вот вечная русского мужика проблема : надеяться на Авось и репу чесать после того как... Почему-то генералы и высокопоставленные научные работники живут в спальных районах, в новостройках рядом с таджи-узбеками, ходят без охраны, разгуливают в одиночку по улицам: "бери-не хочу". Идёт война, прямо скажем, а все ворота страны распахнуты настежь - заезжай кто хочешь, никакого контроля ни над гасторбайтерами, ни над хохлобандерами. А каждого приезжего, неважно откуда, вносить в компьютер с отпечатками пальцев и отслеживать их перемещение по местам! Слабо? Почему при въезде в другие страны строжайший контроль, а здесь шляются все кому не лень? Вот при таком подходе государства к данной проблеме складывается впечатление, что оно само провоцирует такие безобразия. И не надо искать виновных после терактов. Наше государство это позволяет! Остальное- всё эмоции. И хватит уже плевать в устройство порядка при Советах. Берите пример с хорошего, а вот только и хватает ума возноситься, да болтать впустую вся и везде - болтуны заболтали уже все тв каналы 24/7, ...а потом виновных ищут : Ах, какие они плохие-пришли и нагадили. Генералы раньше жили в военных, а учёные в закрытых научных городках, когда в каждом населённом пункте могли вычислить (и без компьютеризации) даже одного тунеядца и привлечь, а не то как сейчас - устроили проходной двор. Ну, вот, каков поп, таков приход.