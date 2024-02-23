«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!

Как и 80 лет назад, Россия защищает и освобождает свои территории. Сегодня это Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская и соседние с ними области, мирное население которых подвергается обстрелам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии