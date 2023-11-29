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Высота снега в Москве к началу декабря может вчетверо превысить обычные значения

Высота снега в Москве к началу декабря может вчетверо превысить обычные значения

Сильный снегопад начнется в Москве вечером 29 ноября и продлится в течение дня 30 ноября. Это приведет к росту снежного покрова до 25-30 см, что почти в четыре раза больше, чем обычные значения для конца осени, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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