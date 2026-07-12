Вэнс рискует стать "козлом отпущения" за срыв сделки с Ираном

Ответственность за срыв американо-иранских контактов и несоблюдение Исламабадского меморандума могут попытаться возложить на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на ключевого участника переговоров с Тегераном.
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