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Журнал «Профиль»

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Вэнс рискует стать "козлом отпущения" за срыв сделки с Ираном

Вэнс рискует стать "козлом отпущения" за срыв сделки с Ираном

Ответственность за срыв американо-иранских контактов и несоблюдение Исламабадского меморандума могут попытаться возложить на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на ключевого участника переговоров с Тегераном.

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