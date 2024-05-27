Сейчас, наверное, уже каждый россиянин знает, что украинец никогда и ни в чем не виноват. Это стало предметом не просто для насмешек, а уже для откровенного издевательства россиян над медийно и политически активными громадянами во Всемирной паутине Источник фото: rutubelist.
Сей грешный мир, повинный в бедах украинцев…
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
ВСЕ ИХ БЕДЫ В ТОМ,ЧТО РУКУ СВОЮ ПРИКЛАДЫВАЮТ НЕ К ТОМУ МЕСТУ.НАДО ПРИКЛАДЫВАТЬ К МЕСТУ .КОТОРЫМ ДУМАЮТ...ХИ,ХИ.
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19 час.
Балу -
Россия виновата лишь в том, что на карте мира появилось государство Украина... Сейчас идет работа по в(при)несению соответствующих изме(ви)нений...
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13 час.
Нина Попова
У Анатолия всегда хорошие статьи.
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4 час.
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