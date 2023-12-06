В России отреставрировали более тысячи школ

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. В 2023 году более половины регионов выполнили план программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует совместно с Минобразованием, более чем на 90 % или полностью.
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