Решение суда: челябинская фирма заплатит за вред от затопления корабля в Тихом океане

Из-за разлива нефти нанесён почти невосполнимый экологический ущерб. 18-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с обанкротившейся челябинской компании "Нефтегазсервис" 180,6 млн рублей за экологический ущерб, вызванный разливом нефтепродуктов в Тихом океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии