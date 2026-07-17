Решение суда: челябинская фирма заплатит за вред от затопления корабля в Тихом океане

Из-за разлива нефти нанесён почти невосполнимый экологический ущерб. 18-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с обанкротившейся челябинской компании "Нефтегазсервис" 180,6 млн рублей за экологический ущерб, вызванный разливом нефтепродуктов в Тихом океане.