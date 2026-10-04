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Двадцать героев сериала «Солдаты»: где они сейчас и чем стали их судьбы

Двадцать героев сериала «Солдаты»: где они сейчас и чем стали их судьбы

Двадцать два года назад на экраны вышли первые серии «Солдат» — армейской комедии, которая на долгие годы определила карьеру целого созвездия российских актёров.

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