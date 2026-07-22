Ученые: прародители хондритов — спутники, покинувшие протопланеты

Происхождение хондритов, древнейших метеоритов, долгое время оставалось загадкой. Эти каменные тела, состоящие из частично расплавленных хондр и мелкозернистой матрицы, датируются ранними этапами истории Солнечной системы.
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