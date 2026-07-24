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Царьград

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WSJ: Трамп разочарован затянувшимся конфликтом с Ираном

WSJ: Трамп разочарован затянувшимся конфликтом с Ираном

Президент США Трамп ожидал быстрой победы в конфликте с Ираном, но со временем перспектива урегулирования стала нереальной.

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