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Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0   Расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» поразил тактическую ракету «Точка-У», выпущенную со стороны ВСУ в районе населенного пункта Донецкое, говорится в заявлении Минобороны РФ.

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