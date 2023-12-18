Рязанца подозревают в краже насосов из подвала дома

От кражи пострадала управляющая компания, в чьём ведомстве находится дом на улице Быстрецкой. Сотрудник обратился в полицию с заявлением о краже имущества — двух дренажных насосов, которые находились в подвале дома.
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