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Ну и цены

Ну и цены

С интересом посмотрела на опубликованные вчера примерные расценки за выступления на корпоративах. Помимо прочих, Максим Галкин получал в среднем 7 миллионов рублей.

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