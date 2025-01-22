Китай купил у России в 2024 году рекордный объем нефти

Пекин увеличил закупки российской нефти в прошлом году на 1% до 2,17 млн бар./д. на низких транспортных тарифах и марже нефтеперерабатывающих компаний, а также снижении импорта аравийской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР (GASS).