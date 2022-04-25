«Барса» будет счастлива продать Френки де Йонга за 70 млн евро. Хавбека хочет «МЮ» (Хосе Альварес)

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Френки де Йонга у «Барселоны». Каталонский клуб будет счастлив, если сможет продать 24-летнего полузащитника за 70 миллионов евро, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.
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