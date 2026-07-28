Ванда – Икарди: «Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, которым ты отказываешься вернуть украденное»

Ванда Нара , бывшая жена Мауро Икарди , отреагировала на решение суда по финансовому спору. Бывшая супруга экс-нападающего « Галатасарая », «ПСЖ» и «Интера» ранее подала заявление с просьбой обязать футболиста выплачивать ей 250 тысяч евро в месяц в качестве пособия по временному содержанию.