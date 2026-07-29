Мнение: «Киев несколько лет пребывает в режиме «белки в колесе», – Дмитрий Еловский

Политолог Дмитрий Еловский в программе «Мнение» заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского позволила американскому лидеру показать собственным избирателям эмоциональную поддержку Украины, а Зеленскому – создать «ощущение поддержки на Западе» для украинских граждан.
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