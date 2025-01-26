Глава Дагестана попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль уголовное дело дагестанца Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в отделе полиции Подмосковья.