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Глава Дагестана попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль уголовное дело дагестанца Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в отделе полиции Подмосковья.

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