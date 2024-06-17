Неспокойно нынче у Таргариенов… – KP.RU

Прощать родню или отомстить? Кристине (Софья Синицына) есть над чем подумать. Фото: Кадр из сериала «За семью печатями» Детектив, мелодрама, 12+ В детстве Кристина (Софья Синицына) потеряла родителей, а потом ее предала старшая сестра Анна (Алена Бабенко) – сдала ее, ставшую обузой, в детдом.