📚 «Невозможно»: В Госдуме объяснили, почему устные экзамены никогда не заменят ЕГЭ Полностью отказаться от единого госэкзамена в пользу устных опросов в России не получится.
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📚 «Невозможно»: В Госдуме объяснили, почему устные экзамены никогда не заменят ЕГЭ Полностью отказаться от единого госэкзамена в пользу устных опросов в России не получится.
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