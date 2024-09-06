«Пусть лучше будет пустое кресло». Глава Крыма ждёт в свою команду тех, кто не подведёт

В Крыму нехватка квалифицированных кадров есть во всех сферах, в том числе в сфере управления. Не хватает как специалистов разного уровня, способных оперативно выдавать эффективные решения, так и неравнодушных людей, которые могут организовать и мотивировать других.
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