Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00 Барнаульцев приглашают на продовольственную ярмарку выходного дня, которая пройдет 17 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.
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