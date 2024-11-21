Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в России

АНГЕЛ АНГЕЛ

О да поэтому посольства США и ряда еврогейских государств, закрываются, это первые крысы которые бегут с тонущей укропии, а дальше больше...Чем больше будем освобождать свои земли от террористов, тем меньше помощи будут получать террористический режим, а при освобождении Одессы и Николаева, интерес к хохлостану и его режиму улетучится. Вот тогда то Зе и его компания, начнет шантажировать и кошмарить евросоюз по полной программе. Как только поток финансов, вооружения сойдет на нет, вот тут не Россия, а террористы, бандеровцы, нацики, наемники и прочая шваль двинут в евросоюз и могут перенести военные действия на их территорию со всеми вытекающими последствиями. Вот тогда Волынская резня просто детской шалостью будет по сравнению с тем что они там устроят. Они получат тех кого сами вскормили. То что это не трудовые мигранты к ним придут они не задумывались, а расплачиваться за свою политику им придется. Зачем вставать перед судом в России и нести ответственность, когда есть хлебосольная европа которая их приютит, будет их кормить и содержать, а если откажутся они сами все блага возьмут. А опыт у них богатый и ни какая полиция, армия не сможет им противостоять это будут мотивированные насильники, убийцы, террористы, наркоманы и т.д. Так что хлебнете горя...Их у вас еще не было? Тогда они идут к вам.…