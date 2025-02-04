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Военное обозрение

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«Хороший разговор»: Трамп приостановил введение пошлин в отношении Канады после переговоров с её премьером

«Хороший разговор»: Трамп приостановил введение пошлин в отношении Канады после переговоров с её премьером

В результате переговоров с премьером Канады Трамп отложил введение пошлин на товары из этой страны.

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