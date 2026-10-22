Газопровод «Северный поток» и «Северный поток — 2» снова будут работать. Как сообщило РИА «Новости» , уверенность в этом выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.