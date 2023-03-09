Наместников сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 0+2 в 3 играх за «Виннипег»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников сделал голевую передачу в матче с «Миннесотой» (2:4). Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в 3 играх чемпионата НХЛ за «Джетс» после обмена из «Тампы».
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