Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Истина Дороже
    Мы прилично выражаться не можем, какие там беспилотники?В Тверской област...
  • Yuriy Garutsa
    Владимир Владимирович Вам бы поучится у этих людей патриотизму. Хохлов на кичку!Путин назвал жите...
  • Narvalroz Евгений
    Мы проэбали беспилотник - что делать? А давайте запретим посещение лесов - это обязательно поможет!В Тверской област...

Илон Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

Илон Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск призывает человечество к освоению межзвездных перелетов. В своем посте в социальной сети он отметил, что существует риск исчезновения человечества из-за возможных угроз, таких как столкновение Земли с астероидом или расширение Солнца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх