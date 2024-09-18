Илон Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск призывает человечество к освоению межзвездных перелетов. В своем посте в социальной сети он отметил, что существует риск исчезновения человечества из-за возможных угроз, таких как столкновение Земли с астероидом или расширение Солнца.
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