Лавров: точкой в конфликте на Ближнем Востоке станет независимость Палестины

Полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.
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