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Рената Литвинова в цветах, Виктория Шелягова ностальгирует, а Рози Хантингтон-Уайтли повторила образ Бьянки Цензори: соцсети звёзд за неделю

Рената Литвинова в цветах, Виктория Шелягова ностальгирует, а Рози Хантингтон-Уайтли повторила образ Бьянки Цензори: соцсети звёзд за неделю

В этом году лето уже три недели не сдаёт свои позиции (чему мы все очень рады) и фотографии звёзд всё ещё похожи на отпускные: кое-кто прощается с морем и пляжами, а кое-то примеряет на себе скандальный образ Бьянки Цензори.

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