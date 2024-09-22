Рената Литвинова в цветах, Виктория Шелягова ностальгирует, а Рози Хантингтон-Уайтли повторила образ Бьянки Цензори: соцсети звёзд за неделю

В этом году лето уже три недели не сдаёт свои позиции (чему мы все очень рады) и фотографии звёзд всё ещё похожи на отпускные: кое-кто прощается с морем и пляжами, а кое-то примеряет на себе скандальный образ Бьянки Цензори.