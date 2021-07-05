Партию препарата от COVID-19 подготовили для вакцинации иностранцев в России

В России подготовлена партия вакцины от COVID-19 для вакцинации иностранных студентов и граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета, передает «МИР 24».
В России подготовлена партия вакцины от COVID-19 для вакцинации иностранных студентов и граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета, передает «МИР 24».
Свежие комментарии