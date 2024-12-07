Симоньян вручила награду в спецноминации «Человек года» участнику СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила в рамках форума «МЫВМЕСТЕ» награду в специальной номинации «Человек года» участнику СВО, полевому хирургу, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Хубезову.
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