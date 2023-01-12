Автоэксперт Мартыненко назвал хорошей идеей штрафовать водителей за выброшенный из автомобиля мусор на дорогу

Виктор Мартыненко, автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки, во время беседы с «Радио 1» выразил мнение, что разрешение, вступившее в силу 11 января, фиксировать с помощью видеокамер водителей, которые выбрасывают мусор из машины и штрафовать их за это является хорошей идеей.