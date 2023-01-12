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Автоэксперт Мартыненко назвал хорошей идеей штрафовать водителей за выброшенный из автомобиля мусор на дорогу

Автоэксперт Мартыненко назвал хорошей идеей штрафовать водителей за выброшенный из автомобиля мусор на дорогу

Виктор Мартыненко, автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки, во время беседы с «Радио 1» выразил мнение, что разрешение, вступившее в силу 11 января, фиксировать с помощью видеокамер водителей, которые выбрасывают мусор из машины и штрафовать их за это является хорошей идеей.

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