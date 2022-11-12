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Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу. Игра «Барсы» казалась такой простой, что все хотели ее копировать»

Лионель Месси высоко оценил работу тренера Пепа Гвардиолы. «Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем [в «Барселоне»], настолько просто, что все хотели это копировать.

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