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Путин фразой «мы должны всех кормить?» ответил на слова Зеленского о газе

Путин фразой «мы должны всех кормить?» ответил на слова Зеленского о газе

«Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить что ли?» — сказал Владимир Путин, комментируя слова о тревоге, которую вызывают планы переноса транзита газа, который «кормит» целые регионы Европы Евгений Калюков, издание РБК Строительство газопровода «Северный поток-2» из Россию в Германию по дну Балтийского моря выгодно с чисто экономической точки зрения в том числе и потому, что при поставках газа по этому маршруту не нужно никому платить за транзит.

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