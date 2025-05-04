Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Археологи обнаружили 5000-летнюю мумию знатной женщины на месте древней свалки

В Перу обнаружена уникальная 5000-летняя мумия знатной женщины цивилизации Караль. Исключительная сохранность кожи, волос и погребальных артефактов раскрывает новые данные о роли женщин в древнем обществе.

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